Smettila… Filippo Turetta e l’ossessione per Giulia Cecchettin più di 225mila messaggi in meno di due anni

(Di sabato 29 giugno 2024) Indi due, dal gennaio del 2022 all’11 novembre del 2023,ha inviato oltre 225 milaalla sua ex compagna, una media impressionante di più di trecento al giorno, tredici ogni ora. Questa incessante raffica di comunicazioni, ricostruita dalle indagini della procura di Venezia e dei carabinieri, rappresenta la tragica cronaca di un femminicidio annunciato.Leggi anche: Tragedia in montagna, escursionista precipita e muore a 32, studentessa di Vigonovo, ha vissuto un’esperienza asfissiante. Il numero diinviati danon riesce a rendere appieno l’idea dell’incubo quotidiano cheha dovuto sopportare, con periodi in cui la frequenza deidiventava insostenibile.