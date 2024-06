L' uomo KB HONG tra Oriente e Occidente conquista Milano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) L'si fonde con l', passato e presente si intrecciano, creando insieme un nuovo futuro nella collezione per la prossima p/e di KB, presentata per il quinto anno consecutivo allaFashion Week. Una proposta, quella del brand cinese, che vede protagoniste l'eleganza e la poesia che attraverso gli occhi di undall'animo gentile, scrutano armoniosamente il trascorrere del tempo. L'KBè infatti un osservatore, fiero e conscio del proprio vissuto e delle proprie tradizioni ma affascinato e incuriosito dal futuro. Riesce così ad esplorare attitudini differenti, a trovare nuove ispirazioni, sempre restando fedele alla sua essenza. Le sue sono sperimentazioni che rafforzano il suo essere, la sua identità, come quando riprende i codici eleganti tradizionali del costume orientale e li rivisita in look dal gusto occidentale.