Il finale di Hit Man-Killer per caso spiegato da Adria Arjona

(Di sabato 29 giugno 2024) -Spoiler alert: l'articolo contiene informazioni dettagliate sul (di) Hit Man -per, al cinema distribuito da BiM- Hit Man-perparla sostanzialmente di due cose. Innanzitutto, si concentra su Gary, interpretato da Glen Powell, un professore universitario di filosofia dall’aspetto impeccabile che di sera si trasforma in un finto sicario per le operazioni segrete della polizia di New Orleans. È il classico uomo dai mille volti che modella il suo alter ego di assassino su ciò che crede i clienti si aspettino da un sicario, basandosi sui cliché e sui tropi appresi da film come Léon e In Bruges - La coscienza dell'assassino, perché, come presume nella sua mente, i sicari non sono altro che una finzione cinematografica.