Gioco del Ponte Tramontana in vantaggio | epica vittoria di Calci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 29 giugno 2024) Pisa, 29 giugno 2024 - Dopo una lunga sfilata alle 21.30 si parte suldi Mezzo per i combattimenti deldel. Chi vincerà? Nel 2023 vinse, ma ora tutto torna inper l'ultimo grande evento del Giugno Pisano. (le foto sono di Enrico Mattia Del Punta) ORE 19.30 - Inizia con circa 30 minuti di ritardo la sfilata, a causa di un problema con un cavallo per il generale di. ORE 21.30 - Termina la sfilata, funestata anche da una maxi rissa tra un tifoso e alcuni combattenti del Delfini. ORE 21.40 -sceglie di mandare suli Satiri, risponde Mezzogiorno con i Delfini. ORE 22 - PRIMO PUNTO PER MEZZOGIORNO! I Delfini vincono in 9'44'' e la parte australe si porta sull'1-0. Ore 22.05 - Mezzogiorno manda suli Leoni.