Serie D Il Desenzano ci spera Ripescaggio difficile ma ancora possibile

(Di lunedì 3 giugno 2024)(Brescia) La vittoria nei play off del girone B diD, oltre a rappresentare il punto più alto mai raggiunto nella sua storia, ha proiettato ilal dodicesimo posto nella graduatoria dei possibili ripescaggi inC. Una posizione che, a dire il vero, lascia pochenze per la società del presidente Roberto Marai, ma, in ogni caso, la stagione appena in archivio ha confermato che la strada intrapresa dal sodalizio gardesano è quella giusta e può condurre a festeggiare l’atteso ingresso nei professionisti. Un sogno per tutta, nel quale i biancazzurri hanno dimostrato di credere e che può diventare il punto di partenza per la prossima stagione. In casa desenzanese però si è interrotta la collaborazione con il ds Marzo Zanardini, pronto ad iniziare una nuova avventura sempre inD.