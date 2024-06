Serena Doe omofobia e sessismo | spunta la chat Telegram denunce choc e la rivincita di Fedez

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una vera e propria bufera quella che si è abbattuta suMazzini, social media strategist e content editor, nota sui social comeDoe. Alcune scrittrici e attiviste, come Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte, l'hanno accusata di aver fatto parte di unasucon altre 70 persone in cui sono state diffuse foto private di altri personaggi più o meno noti, con tanto di commenti non proprio positivi. Le accuse sono di, bodyshaming,, dossieraggio sulla vita privata. Con oltre 100mila followers su Instagram,doe - come riporta il Messaggero - "è molto conosciuta online, complice anche l'amicizia e il rapporto lavorativo con la giornalista Selvaggia Lucarelli, con la quale cura anche il podcast daily Il Sottosopra".