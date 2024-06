Rugby il ranking mondiale alla vigilia dei Test Match estivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Si stanno concludendo i campionati nazionali in Europa e ilha lo sguardo rivolto alle tournée estive che porteranno le Nazionali del Vecchio Continente down under in una serie dida non perdere. L’Italia sarà impegnata tra Samoa, Fiji e Giappone, mentre attesissime sono le sfide tra Sudafrica ed Irlanda, così come quelle tra Nuova Zelanda ed Inghilterra, senza dimenticare il tour del Galles tra Sudafrica ed Australia. Una serie diche potrebbero rivoluzionare il, dove l’Italia è risalita prepotentemente grazie all’ultimo Sei Nazioni. In vetta c’è il Sudafrica, con quasi 4 punti di vantaggio sull’Irlanda, tallonata dNuova Zelanda, che chiude il podio. Al quarto posto troviamo la Francia, mentre la top 5 si chiude con l’Inghilterra.