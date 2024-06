Rosy Chin posa in Senza veli sui social | stroncata dalla gogna mediatica ma lei replica

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo Arisa ed Elodie, un’altra vip decide di mostrarsi sui, così come mamma l’ha fatta: si tratta di, ex concorrente del Grande Fratello. Un set fotografico che la ritrae in atteggiamenti sexy, che non è certo passato inosservato. Tanti i complimenti all’ex gieffina, ma tante anche le critiche relative soprattutto all’uso di Photoshop. Le fotodiha pubblicato un servizio fotografico realizzato da Donatella Nicolini e ha spiegato di aver pubblico quegli scatti sexy per esaltare, valorizzare e celebrare la sua femminilità, in quanto donna e soprattutto in quanto mamma. In alcuni scatti compare in, in altri in intimo e in altri ancora “vestita” di un solo lenzuolo bianco.