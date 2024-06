Prete ricattato da una escort conosciuta su una chat d’incontri | Dammi i soldi o ti rovino

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 3 giugno 2024) Un sacerdote di Pavia, dopo aver mandato alcuni messaggi su un popolare sito e aver pagato i primi 500 euro per pagare il silenzio della donna, ha deciso di denunciare l’accaduto Un sito, una serie di messaggi e poi la richiesta sempre più insistente di denaro per pagare il suo silenzio, fino alla denuncia per mettere fine a quella che oramai era diventata una vera e propria estorsione. Questa in breve la storia di un parroco di Pavia che aveva conosciuto online una ragazza di nazionalità rumena di 35 anni e, dopo alcuni sms scambiati, si è visto chiedere sempre piùper non rivelare quella conversazione alquanto compromettente. Ilda una– Notizie.com – UnaUna di quelle storie che incuriosiscono soprattutto nelle piccole città dove tutti conoscono tutto di tutti, figuriamoci se poi un o dei due protagonisti e il parroco di una delle parrocchia della piccola città.