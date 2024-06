Pompei scoperto un raro sacrarium dalle pareti azzurre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Emergono nuovi interessanti dettagli su una delle ultime scoperte degli scavi di: l’ambiente ritrovato all’interno di una domus, caratterizzato dagli affreschi azzurri presenti sulle, è oggetto di un approfondimento sull’e-journal del sito archeologico. Il locale, che sembrerebbe un– parte dell’abitazione dove venivano depositati gli strumenti per la liturgia e i sacrifici – è stato mostrato in esclusiva durante lo speciale ‘Meraviglie’ condotto da Alberto Angela. Ambiente mostrato in anteprima in Speciale Rai di Angela I dipinti ritraggono delle figure femminili che affiancano le nicchie presenti al centro, che raffigurano le quattro stagioni e alcune allegorie dell’agricoltura e della pastorizia.