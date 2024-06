Fonte : dailynews24 di 3 giu 2024

“Su Di Lorenzo c’è l’interesse della Juve L'articolo Napoli, Chiesa una manna dal cielo per Conte: interesse di Giuntoli per due calciatori Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, infatti, Cristiano Giuntoli sarebbe interessato a due calciatori partenopei, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori, mentre, Antonio Conte, sarebbe ben lieto di accogliere Federico Chiesa in azzurro.

