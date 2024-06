LIVE Paolini-Avanesyan 4-6 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurra paga la partenza a handicap e cede il 1° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4! Largo l’ennesimo dritto del, che quasi aveva raddrizzato il parziale. 40-15 Chop di dritto lungo di. 30-15 Largo il rovescio di. 30-0 In rete il dritto del. 15-0 In rete il dritto in palleggio di. 5-4 LUNGA la risposta di rovescio di! Ora la russa torna a servire per il set! A-40 Slice e dritto di la!!! SU! 40-40 Dritto in contropiede vincente della russa. A-40 Spinge con lo sventaglio e procura il forzato di. 40-40 Super difesa di, purtroppo non tiene in campo l’ultimo dritto in corsa. 40-30 Ottima smorzata, facile passante di rovescio! 30-30 Aggredisce sulla secondae fa il punto. 30-15 Super cambio di ritmo con il rovescio, che procura il forzato della russa.