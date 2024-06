Fonte : linkiesta di 3 giu 2024

Una carta buona, a sei giorni dal votoChe rivelano una totale ignoranza dei trattati e per l’ennesima volta il fastidio – eufemismo – per la persona di Sergio Mattarella e per la sua funzione di presidente della Repubblica: è cominciata la campagna elettorale per il premierato? Assisteremo nel prossimo futuro a un crescendo di attacchi al Quirinale? Figurarsi se Mattarella può darsi pensiero per le boutade leghiste.

Le fregnacce della destra contro Mattarella sono un regalo a Schlein