In Corso Belgio a Torino vincono i cittadini | più tempo per il taglio degli alberi Un bel segnale

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sono davvero poche le occasioni per gioire in campo ambientale, e spesso vengono dai giudici. Il che costituisce comunque un brutto, cioè che per tutelare l’ambiente ci si debba rivolgere alla giustizia (amministrativa o civile) affinché accerti le malefatte di chi governa. Ed ancor più brutto è in questo senso il, se di mezzo non c’è solo l’ambiente, ma anche la salute dei. L’occasione per gioire questa volta è rappresentata da un’ordinanza del giudice civile diche ha accolto – seppure non integralmente – il rid’urgenza di una moltitudine diriguardante l’alberata di, di cui già dissi in passato. Infatti, se è vero che la decisione sancisce che ilcontinuerà perché l’alberata sarebbe in regressione, però esso non dovrà essere eseguito entro il limite di 18 mesi originariamente stabilito dal Comune, ma i tagli potranno essere dilazionati in lotti concordati in modo da ridurre l’impatto sul quartiere “entro l’arcorale di 5 anni” ed entro la quota annuale del 20%.