Il Rinascimento di via Ariosto Carlotta d’Orléans in sfilata

(Di lunedì 3 giugno 2024) Come nelle migliori intenzioni. Perfettamente riuscita, e baciata da un sole splendente nella mattinata, la passeggiata nella città storica e un tratto di percorso ducale che hanno avuto luogo sabato 1 giugno in un’atmosfera vivace, abbracciando in una festa collettiva il quartiere di porta Castello. ‘ViaUrban Renaissance’, divenuto un brand sinonimo di qualità del buon vivere, ha intrattenuto residenti e reggiani, che a partire dalla fontana di viale Umberto Primo sono stati accolti dalla duchessae dalla sua corte, impersonificati da reggiani di varie generazioni, per una camminata che metteva in relazione cittadini del nostro tempo con immagini di un tempo passato, tra storie e aneddoti narrati da attori prestati per l’evento, che hanno portato versi poetici e forme dialettali.