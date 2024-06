Endless Love anticipazioni 5 giugno | Nursen confessa la verità su Mujgan

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 3 giugno 2024): in questa puntata si parlerà ancora di Tarik, ma ci sarà una novità pazzesca su, la moglie di Galip e madre di Emir, la quale è in coma da 25 anni. A rivelarla, sarà una donna di nome: ricordate di chi si tratta?: chi ha fatto rilasciare Tarik? Zehir ha scoperto dove siaTarik, screenshot da @(Foto da Facebook)Papà Huseyin continua a non essere convinto che Kemal abbia fatto bene a consegnare Tarik alla polizia e tenta di persuadere il figlio minore (ovviamente invano). Intanto il più grande dei fratelli Soydere, ormai in combutta con Emir, riesce ad uscire dal carcere proprio grazie al suo legale. L’attore che interpreta Zehir di @(Foto da Facebook)Zehir, come sempre dalla parte di Kemal, riesce a rintracciare, testimone del tentativo didi uccidersi.