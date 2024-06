Captain America | Brave New World una foto dal set svela il cambiamento di Rosa Salazar in Diamondback

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 3 giugno 2024)New, unadal setildiinDopo il primo sguardo di ieri a Giancarlo Esposito in costume sul set diNew, abbiamo una nuovache ci mostra(Alita: Battle Angel) nei panni di Rachel Leighton, alias. Un precedente rumor sosteneva che il gruppo di supercriminali noto come Serpent Society fosse stato completamente tagliato dal film durante le riprese. Questo potrebbe essere stato esatto all’epoca, ma quest’ultima tornata diaggiuntive ha rivelato che almeno un membro della squadra sarà ancora presente. Come si può vedere,sfoggia ora i caratteristici capellicaldo del personaggio, dopo essere apparso in precedenza con le ciocche bionde in unacondivisa online lo scorso anno.