Astro Bot sarà a pagamento molto più grande di Astro’s Playroom e non include le microntransazioni

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sony ha condiviso ulteriori informazioni suBot, affermando che il giocopiùdi’se precisando che il nuovo platform nonrà le discusse microtransazioni. Il colosso giapponese ha annunciato questo nuovo platform nel corso dello State of Play del 30 Maggio 2024, confermando l’uscita in esclusiva su PS5 nel corso della giornata del 6 settembre. Appena pochi giorni dal reveal ufficiale, Sony ha pubblicato le FAQ sul sito Web del gioco, rivelando tante informazioni inedite sul gioco. Come riportato da VGC, l’azienda giapponese ha condiviso un confronto diretto con’s, il gioco gratuito incluso in ogni PlayStation 5 richiedendo circa tre ore per essere completato. Ed in risposta ad una domanda che chiedeva se il gioco sarebbe stato gratuito come lo era’s, la società nipponica ha risposto quanto segue: “No.