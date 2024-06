Amichevole Italia-Turchia prima degli Europei | dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’è pronta ad affrontare inla. Dopo aver vinto l’Europeo nel 2020, la formazione di Spalletti deve riconfermarsi a Euro 2024 mascenderà in campo in due amichevoli. Vediamo insieme quando è prevista lain tv.del calcio d’inizio le due squadre si scambieranno la ‘Pelota de Trapo’ Tutto pronto per. La Nazionale di Luciano Spalletti affronterà inla formazione allenata da Vincenzo Montella. L’appuntamento è previsto per martedì 4 giugno 2024 allo stadio dall’Ara di Bologna con calcio d’inizio alle 21. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai1 alle ore 20.35 ed in streaming su RaiPlay. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, il commento tecnico ad Antonio Di Gennaro.