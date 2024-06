Aggredito all’autogrill picchiato un giovane Era una furia sono finito all’ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Siena, 3 giugno 2024 – “Sembrava una, gli dava pugni in testa, con rabbia", racconta Domenico Nobile, dirigente di Fratelli d’Italia e punto di riferimento del gruppo di una cinquantina di militanti di Fratelli d’Italia che erano stati al comizio di Giorgia Meloni a Roma. Testimone dell’aggressione avvenuta sabato, intorno alle 20.15, nell’autogrill di Montepulciano sull’A1, annuncia "che con il referto rilasciato dai medici a Federico (Piazza, candidato al consiglio comunale di Zola Predosa per Fdi, 23 anni, ndr ) sarà presentata la querela attraverso un legale". "Grazie per la solidarietà che mi state dimostrando, sto leggermente meglio - scrive il militante sul profilo facebook –, avrò bisogno di qualche giorno per riprendermi ma l’ho scampata bella.