Fonte : romadailynews di 2 giu 2024

Luceverde Roma vedi trovati dalla redazione nessuna segnalazione rilievo al momento lungo le strade della Capitale non molti gli spostamenti registrati Per consentire una manifestazione a Tor Sapienza fino alle 22 chiusa al transito via di Tor Sapienza tra Piazza Cesare De Cupis via Adriano Cecioni contemporanea direzione delle linee bus 150f e 313 dalle ore 17 celebrazione del Corpus Domini tra le basiliche di San Giovanni Laterano è Santa Maria Maggiore alla presenza di Papa Francesco con processione tra San Giovanni è Santa Maria Maggiore lungo via Merulana possibili chiusure in Piazza di Porta San Giovanni in via e Piazza dell’esquilino non sono da escludere disagi al traffico e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito un roma.

Traffico Roma del 02-06-2024 ore 16 | 30