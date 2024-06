Scalvini infortunato addio Europei | ginocchio a rischio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 2 giugno 2024) Nel minuto 82 di una partita già segnata, un episodio imprevisto scuote lo stadio: un movimento anomalo nel tentativo di arginare lo scatto fulmineo di Ikonè provoca la caduta rovinosa di Giorgio. Il difensore dell’Atalanta, visibilmente sofferente, viene immediatamente portato via in barella. La Fiorentina, che stava conducendo la gara con un 2-3 decisivo recuperato nella partita rinviata lo scorso 17 marzo, ha visto un finale segnato non solo dalla vittoria, ma anche dal tragico malore fatale del dirigente Joe Barone., seppur con grande difficoltà, riesce a sollevarsi e a lasciare il campo camminando, ma i timori di un infortunio gravissimo sono immediati. Le prime voci parlano di una possibile lesione del legamento crociato delsinistro, una diagnosi che potrebbe tenere il giovane talento lontano dai campi per molto tempo.