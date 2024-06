Report stasera | anticipazioni puntata 2 giugno 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 2 giugno 2024) Domenica 2, in prima serata su Rai3 torneràcon una nuova, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. Ladidi questa sera si occuperà di diversi temi di attualità; vediamo quali. In questadici saranno le seguenti inchieste principali: Che fine ha fatto il 5G? – Si discuterà dello stato attuale della tecnologia 5G in Italia, con un’analisi dei suoi benefici e potenziali rischi. Olimpiadi invernali 2026: Verrà esaminata la sostenibilità, sia ambientale che economica, delle Olimpiadi invernali 2026 che si terranno a Milano e Cortina d’Ampezzo. Strage di Stato: Si tornerà a parlare di alcuni dei casi di strage più oscuri della storia italiana, come quelli di Aldo Moro, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre e Piersanti Mattarella, cercando di fare luce sulle responsabilità ancora non del tutto chiarite.