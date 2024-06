MotoGP Bezzecchi paga la scelta del mancato passaggio in Pramac E in casa Di Giannantonio…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Non si vede ancora la luce in fondo al tunnel per Marco, uno dei grandi protagonisti in negativo di questa prima parte di Mondiale2024. L’exploit di Jerez (3° in gara dietro a Bagnaia e Marquez) e la velocità espressa a Le Mans (in cui non ha raccolto nulla a causa di due cadute) avevano fatto intravedere un possibile cambio di passo, tuttavia tra Montmelò e Mugello la crisi prestazionale del pilota romagnolo è tornata d’attualità. “Bez”, sin dai test invernali, ha fatto tanta fatica a prendere confidenza con la Ducati GP23 risultando paradossalmente molto meno competitivo rispetto alla scorsa stagione in cui ha strabiliato in sella alla GP22. Il nativo di Rimini era stato infatti la rivelazione del 2023, vincendo tre gare e chiudendo il campionato in terza posizione.