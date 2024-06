MotoGP Bagnaia punta alla doppietta nel GP d’Italia Martin per il riscatto Marquez sogna la vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Tutto pronto al Mugello per il Gran Premio2024, settimo apmento stagionale del Mondiale. C’è grande attesa per l’evento clou del fine settimana toscano, la gara lunga della classe regina, che assegna punteggio pieno e si preannuncia altamente spettacolare per quanto visto tra venerdì e sabato nelle varie sessioni di prova e nella Sprint. Francescosta confermando il suo feeling speciale con il Mugello dopo le vittorie delle ultime due edizioni e ha cominciatogrande anche questo weekend, spezzando finalmente la maledizione delle Sprint Race e conquistando 12 punti estremamente importanti in chiave iridata. Pecco va considerato inevitabilmente il favorito principale per il GP odierno, pur scattando dquinta piazza in seguitopenalità di 3 posizioni in griglia per un impeding su Alex