Incendio alla Ecowatt il Comitato congiunto bipartisan dice no all’ampliamento del termovalorizzatore

(Di domenica 2 giugno 2024) I partiti politici del Lodigiano si uniscono per lanciare un appello deciso e unanime ad: “Fermatevi”. La protesta viene ribadita, a chiare lettere, con uno scatto, immortalato davanti all’azienda, con tanto di striscione, che“no”richiesta per l’ampliamento deldi nuova generazione, dell’aziendadi Castiraga Vidardo, arrivataProvincia di Lodi.ha in progetto di espandere il proprio impianto di trattamento rifiuti, portandolo a 50 metri di altezza per 200 metri di larghezza. Ma per i partiti: ”Questo ampliamento, previsto nel pieno centro del paese di Castiraga Vidardo, è una minaccia per l’equilibrio e la sicurezza dell’intera area- insistono Mauro Salvalaglio, segretario provinciale Forza Italia, Francesco Filipazzi, segretario provinciale Fratelli d'Italia, Luca Degano, coordinatore M5S, Claudio Bariselli, segretario provinciale Lega, Alessandro Pezzini, presidente provinciale Italia Viva, Nicoletta Serra, coordinatrice provinciale di Azione, Andrea Ferrari, segretario provinciale Partito Democratico-.