Gli iscritti al corso Uefa C accompagnati dal presidente Santaniello sono stati al centro sportivo Aspiranti tecnici in visita al ’Galli’

(Di domenica 2 giugno 2024) Quattro settimane di lavoro, con la ciliegina sulla torta di unaal settore giovanile rossoblù, direttamente sul prato del ‘Niccolò Galli’. Ad accompagnare a Casteldebole, ospiti del Bologna, gliallenatorialC dell’Aiac di Bologna è stato Leopoldo, colui che dell’Associazione Allenatori di Bologna è il. Il tour deidel futuro nelle scorse settimane aveva toccato, tra gli altri, ilBarca. Ovviamente è stato più formante il viaggio di studio a Casteldebole, con una ‘full immersion’ nel lavoro quotidiano di un settore giovanile, quello del Bologna, che nelle ultime stagioni ha fornito alla prima squadra i vari Ravaglia, Corazza e Raimondo. "Vedere da dentro come lavora il settore giovanile di un club professionistico è un’opportunità importante per chi ha scelto di fare il mestiere di allenatore", spiegache conosce bene l’importanza, per tutto il movimento calcistico, di formarecapaci di rapportarsi soprattutto con i giovani calciatori che crescono nelle realtà di base.