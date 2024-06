Finale Champions 53 arresti a Wembley | in tanti hanno provato ad entrare senza biglietto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Sono cinquantatré gliscattati a, dove il Real Madrid ha vinto la quindicesimaLeague contro il Borussia Dortmund. Cinque persone sono state arrestate per aver invaso il campo durante il gioco o per aver tentato di farlo. Gli altri invece sono stati fermati dalle forze dell’ordine per “tentata intrusione nel perimetro di sicurezza”, cioè per aver tentato di, “Spesso i grandi eventi sportivi danno luogo a tali tentativi da parte di spettatori”, ha commentato un portavoce delle forze dell’ordine. “I video condivisi online che mostrano gruppi che corrono verso gli ingressi non rappresentano necessariamente tentativi riusciti dinello stadio”, ha sottolineato Scotland Yard, evidenziando i “molteplici livelli aggiuntivi di sicurezza”.