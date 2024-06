Si apre la V Edizione di Pets – Storie di un amore incondizionato ad Aprilia2

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 1 giugno 2024) Aprilia, 30 maggio 2024 –, da giovedì 30 maggio alle ore 10:30 a domenica 2 giugno 2024, ospiterà l’evento “di un” in apertura del quale il Centro Commerciale ha donato ad una persona non vedente un cane guida addestrato dalla Scuola Lions di Limbiate grazie al fondamentale sostegno di. “di un” è giunta ormai alla sua quinta: un’iniziativa di carattere sociale tra le più importanti dell’intero territorio. La donazione di un cane guida, infatti, rappresenta per un non vedente un radicale cambiamento di vita, sarà per lui non solo un assistente ma un amico fidato. L’eventovede il coinvolgimento della Città di Aprilia, nonché la partecipazione di molte associazioni quali la Scuola Cani Guida Lions, l’ENPA – sezione di Pomezia, l’Associazione apriliana “Un cane per amico”, l’Alta Scuola di Cinofilia “Meravigliosa Vita da Cani”, l’Associazione Akun Island e l’allevamento amatoriale Casa Catullo.