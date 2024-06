Seconda categoria resta solo da definire chi sarà promossa tra Argignano e Fc Osimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Si chiude oggi la stagione 2023-24 del campionato di, che ha visto un gran numero di squadre anconetane protagoniste nei gruppi C e D. Dopo le promozioni dell’Ostra, vincitore della stagione regolare nel gruppo C, e quella del San Biagio, primo nel D, oggi si assegnano le ultime quattro promozioni in altrettanti spareggi tra le vincenti dei play-off degli otto gironi. Uno di questi spareggi riguarda due anconetane,e FC, rispettivamente vincitrice dei play-off nei gironi C e D dopo aver chiuso la stagione regolare al secondo posto, proprio dietro le promosse Ostra e San Biagio.-FCsi gioca oggi a Chiaravalle, con inizio alle 16.30, in gara unica: dunque, in caso di parità, si giocheranno i tempi supplementari, dopo i quali una ulteriore parità porterebbe le squadre ai calci di rigore.