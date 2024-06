Scoperta la statua di Prigozhin a San Pietroburgo | avvistate decine di sostenitori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) Unain bronzo dell'ex leader del gruppo paramilitare Wagner, Evgenij, morto in un incidente aereo nell'agosto 2023 due mesi dopo un ammutinamento in Russia, è statasulla sua tomba a Sandi, alcuni dei quali hanno deposto mazzi di fiori, sono stati avvistati mentre si recavano davanti all'imponente omaggio a. Molti di loro erano vestiti in abiti militari, con la faccia coperta. Un tempo considerato vicino a Vladimir Putin,era caduto in disgrazia agli occhi del presidente russo dopo aver ordinato ai suoi uomini di marciare verso Mosca nel giugno 2023, prendendo senza resistenza il controllo del quartier generale dell'esercito a Rostov, nel sud. Il comandante dei mercenari accusava il comando dell'esercito russo di incompetenza in Ucraina e di corruzione.