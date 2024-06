Salta la bretella di Tresenda Dopo le proteste dei cittadini Anas ha cancellato il progetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Lanell’aria dinon si farà. Ledella cittadinanza e dell’amministrazione, contrarie a questa opera che rientrava tra i lavori di allargamento in tratti saltuari della strada statale 38 dal km 18+200 al km 68+300, hanno convinto l’a stralciare la realizzazione dellaviaria parallela alla SS 38 e posta in località Boalzo, subitol’abitato di. Un’opera ritenuta inutile e dannosa. L’amministrazione comunale guidata da Ivan Filippini, ad aprile, aveva convocato un consiglio comunale appositamente per formulare ufficialmente il parere negativo all’opera stessa. Punto approvato all’unanimità. Ad esprimere la grande soddisfazione per la decisione è il gruppo di minoranza "Teglio che verrà" guidato da Laura Branchi (nella foto).