Proroga a Feronia parte l’esposto

(Di sabato 1 giugno 2024) Un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica in merito alladi un anno concessa il 24 luglio 2023 dalla Provincia di Pesaro e Urbino asrl per l’inizio dei lavori di realizzazione del biodigestore di Barchi, senza la quale il procedimento si sarebbe chiuso con il nulla di fatto appena due giorni dopo. L’hanno sottoscritta 7 cittadini di Terre Roveresche e Mondavio aderenti al Comitato a Difesa del Territorio e il loro avvocato Raffaela Mazzi ha provveduto a inoltrarla nella giornata di ieri. A illustrare l’atto, alla presenza dei firmatari e del legale, sono stati l’altra sera il portavoce del comitato Mauro Biagioli e il tecnico incaricato Alfredo Sadori, i quali hanno messo in evidenza che-denuncia ha l’intento di rappresentare alla magistratura che la ditta ha richiesto e ottenuto il differimento dell’inizio lavori fino al 30 giugno 2024 (e quindi dispone ancora di un mese di tempo per poterli cominciare) sulla base di motivazioni che si sono rivelate non veritiere.