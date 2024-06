Natisone in ansia per Patrizia Bianca e Cristian | ritrovata una borsetta VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 1 giugno 2024) Per ora soltanto una. Quella di una delle ragazze scomparse nei flutti del. E’ quel che i soccorritori sono riusciti a trovare in una forra stretta e impervia del fiume a circa un chilometro da dove i tre giovani stati inghiottiti dalla piena a Premaricco, in provincia di Udine. All’interno dellaun cellulare, individuato grazie a droni muniti di telecamere termiche. Non si hanno altre novità, purtroppo, suCormos, 20 anni, di Campoformido, studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Udine,Doros, 23 anni, arrivata da poco dalla Romania per visitare i genitori, eCasian Molnar, 25 anni, romeno anch’egli ma residente in Austria. L’ultima volta insieme sono stati visti nelle drammatiche immagini in cui sono abbracciati in mezzo alla corrente mentre i vigili del fuoco cercano vanamente di trarli in salvo con una fune.