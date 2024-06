MLS i pronostici sulle partite di domenica 2 giugno

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 1 giugno 2024) MLS, vuole immediatamente voltare pagina l’Inter Miami di Messi dopo la sconfitta inaspettata con Atlanta: notizie e. Si ritorna subito a giocare in MLS dopo un turno infrasettimanale in cui non sono mancate le sorprese. Quella più clamorosa è stata senza alcun dubbio la sconfitta interna, assolutamente inaspettata, della capolista Inter Miami: alla squadra del “Tata” Martino, imbattuta da dieci, non è bastato un gol di Leo Messi per evitare il primo k.o. in campionato dopo due mesi. L’Atlanta United ha avuto la meglio 3-1, interrompendo la lunga striscia positiva del club della Florida. Messi in azione – IlVeggente.it (Ansa)La sensazione è che si sia trattato solo di un incidente di percorso. Messi e compagni cercheranno di tornare subito a vincere, a partire dalla sfida con St.