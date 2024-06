Minacce estorsioni e bimbi aggrediti | così uno straniero terrorizzava Fondi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – Prima crea il caos ad un centro nell’impiego, poi aggredisce delle persone ad un festa di fidanzamento, ma non finisce qui: questi episodi violenti hanno portato i poliziotti del Commissariato di, a trarre in arresto un cittadinodi 34 anni, regolare sul territorio. “Datemi un lavoro”: poi sfonda il vetro in plexiglass In particolare lo scorso 29 maggio l’uomo era stato arrestato dai poliziotti di, intervenuti su segnalazione della sala operativa presso il locale centro per l’impiego, dove l’uomo, dietro la pretesa di un’occupazione, aveva aggredito il personale, rompendo con un pugno il vetro di plexiglass di separazione che divide l’operatore dal pubblico e procurando lesioni ad una mano all’impiegato.