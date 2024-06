L’Istituto Severini di Cortona incontra bambini ed anziani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Arezzo, 1 giugno 2024 – Le classi 1A e 2A dell’indirizzo per la sanità e l’assistenza sociale, del“Luca Signorelli “dihanno svolto letture animate con idell’infanzia e gli. Gli alunni della 2A sono stati accolti con entusiasmo dai pazienti e dagli operatori del Centro Diurno “La Primula” di Camucia ed hanno svolto delle letture animate che riportano alla mente scene di vita passata. Un grande lavoro di ricerca che si è concretizzato in 4 incontri svolti nel mese di aprile, durante il quale glihanno ascoltato storie che avevano come temi la mietitura, la vendemmia e altri momenti di vita, partecipando attivamente con i loro ricordi. Esperienza laboratoriale fatta di letture, canti e balli che ha messo due generazioni a confronto, facendo nascere emozioni e momenti di insegnamento per i nostri ragazzi.