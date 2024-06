Klaassen saluta l’Inter | nella storia senza dati e con una macchia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024)avrà sempre un postodel, in quanto elemento della rosa nerazzurra campione d’Italiastagione della Seconda Stella. L’avventura interista del centrocampista olandese, però, non è di quelle indimenticabili. Anzi… Ripercorriamo la sua fugaceMILANO – C’è sempre una prima volta. Quella di Davyin Italia, da calciatore tesserato, è datata 1° settembre 2023 ormai. A distanza di nove mesi esatti dalla firma sul contratto propostogli dal, per il centrocampista olandese è già tempo di pensare alla prossima destinazione. Magari non troppo distante da Appiano Gentile (CO). L’opzione di prolungamento a favore delnon è stata esercitata dall società, per questoal momento è virtualmente un ex nerazzurro.