Il bilancio del capitano dei Cavalieri Puglia | E’ mancato l’ultimo passo Ma la stagione è stata ottima

(Di sabato 1 giugno 2024) "Resta l’amarezza per non aver fatto quelin più che a mio avviso era alla portata, ma lo sport è anche questo. E siamo comunque cresciuti molto anche solo rispetto allo scorso anno, visto che siamo arrivati a giocarci l’accesso alla finale dopo aver vinto l’andata. Per quanto mi riguarda, abbiamo disputato la migliordegli ultimi anni". E’ Lorenzo, da buon, a ricompattare ulteriormente il gruppo e a mettere in evidenza l’ottimo rendimento evidenziato daiUnion nel corso di un’annata comunque più che positiva, considerando le ventuno vittorie in ventiquattro partite conquistate sommando la regular season di serie A e i playoff che hanno visto i tuttineri eliminati dal Cus Torino nonostante il successo ottenuto al Chersoni nella semifinale d’andata.