ELODIE è tornata con BLACK NIRVANA

(Di sabato 1 giugno 2024)è disponibile con il nuovo singolo in radio e in digitale “” da ieri, venerdì 31 maggio. Il brano apre una nuova era della popstar. E’ online anche con il videoclip ufficiale. Andiamo a saperne di più.esce con “” Dopo averlo annunciato mercoledì 29 maggio 2024,è disponibile da ieri venerdì 31 maggio, con “”, il nuovo singolo scritto da Jacopo Ettorre, Federica Abbate, la stessae ITACA, il team che ne ha curato anche la produzione. Online dal 31/05 a mezzanotte anche il videoclip ufficiale del brano. Dopo un 2023 da protagonista con diversi successi musicali e non, 2 progetti discografici (l’album “Ok. Respira” + il clubtape “Red Light”) e il tour sold out nei palasport “Show 2023”, prodotto da Vivo Concerti,sta lavorando a tanta nuova musica.