Di Maria minacciato di morte la polizia di Rosario arresta un 23enne

(Di sabato 1 giugno 2024) Unè statoto per le minacce dinei confronti di Angel Di. A renderlo noto è stata ladiin conferenza stampa, spiegando come l’autore degli atti intimidatori rivolti al calciatore argentino sia stato individuato grazie a un’impronta digitale e all’indicazione di alcuni testimoni. Ormai da tempo, Diè finito nel mirino dei narcotrafficanti, i quali gli hanno spiegato a più riprese di non essere il benvenuto a, la sua città natale. Non sorprende dunque che nel futuro del Fideo possa esserci l’Inter Miami (dove ritroverebbe Messi) e non un ritorno in Argentina, dove lui e la sua famiglia non sarebbero al sicuro. Didi, ladiunSportFace.