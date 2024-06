DC United contro Toronto FC | Herdman elogia la leggenda Johnson

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 1 giugno 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Johnha descritto il portiere delFC Seancome unadella MLS prima dell’indi sabato con il DCall’Audi Field.è al sesto posto nella classifica della Eastern Conference dopo aver pareggiato a reti inviolatela Philadelphia Union mercoledì. Quella è stata la loro prima porta inviolata dal 21 aprile (una vittoria per 2-0 sulla Rivoluzione del New England), ma la sesta assoluta nelle partite della MLS quest’anno. Solo il Charlotte FC ne ha di più, con sette.