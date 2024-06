Dai pinocchietti ai Capri dal taglio ampio a quello oversize effetto gonna la lunghezza al polpaccio questa stagione impera

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 1 giugno 2024) La primavera estate 2024 sembra proprio essere ladella rinascita dei pantaloni cropped. Accanto ai bermuda, sono uno dei capi per la parte inferiore del corpo più di tendenza. Le lunghezze dunque si accorciano per accogliere il caldo e il sole ma non solo. Possono essere anche un’arma strategica per rivitalizzare un outfit o rinnovarlo. Che cosa si intende precisamente con il termine “pantaloni cropped”? Molto semplice. Si tratta di quei modelli più corti del solito, che lasciano completamente scoperta la caviglia e, a volte anche parte del. Più lunghi dei bermuda, non mostrano mai il ginocchio e hanno però diverse varianti in base alle proporzioni e alla vestibilità.