Class Action all' italiana

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 1 giugno 2024) Nel nostro Paese le cause collettive sono difficili da promuovere, costose e con risarcimenti molto limitati. A differenza di quello che avviene negli Stati Uniti dove questa via giudiziaria è molto utilizzata. Ecco i casi più eclatanti. Si fa presto a dire «». Il caso Dieselgate Volkswagen ha rilanciato il tema delle azioni legali intraprese da gruppi di consumatori vittime di soprusi, raggiri o disservizi. Queste cause collettive, nate negli Stati Uniti, sono state regolamentate anche in Italia. Siamo però lontani dalle cifre di risarcimento americane che hanno ispirato film famosi come Erin Brockovich con Julia Roberts, basato su una vicenda realmente accaduta. La protagonista, una segretaria precaria di uno studio legale di Los Angeles, riesce a vincere una causa collettiva da 333 milioni di dollari per 260 querelanti (a lei andrà un assegno da due milioni), contro il colosso Pacific Gas and Electric Company, condannato per aver contaminato le falde acquifere di una cittadina della California, provocando tumori ai cittadini.