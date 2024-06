Chiedeva a sconosciuti di aiutarla | ora la bambina di 10 anni è in fin di vita

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 1 giugno 2024) Le denunce disperate e le richieste di aiuto non sono state sufficienti, unadi diecirischia di perdere laIn Olanda la popolazione è in preghiera per ladi unadi soli dieci. La piccola è ricoverata dal 21 maggio, quando è stata trovata ferita gravemente e trasportata in ospedale. Fin da subito sono sorti dubbi su come si fosse ridotta in quelle condizioni. La polizia ha fatto partire delle indagini che, all’inizio di questa settimana, si sono concluse con l’arresto dei genitori adottivi. Daisy e John sono sospettati di aggressione grave e tentato omicidio. Secondo quanto riportano i media olandesi, da settimane era stati avvertiti segnali di una situazione familiare ormai sfuggita di mano. Unadi dieciè in pericolo di(Pixabay) – Notizie.