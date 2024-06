Calciomercato Lazio il ds Fabiani | Luis Alberto probabile lasci Kamada? Lazio non è ricattabile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma 31 maggio 2024 - Sembrava un finale di stagione terminato su note alte, pronto a dare il via a unatto a costruire il nuovo corso biancoceleste dopo l'era di Maurizio Sarri. Negli ultimi giorni però l'affare per la permanenza diè saltato, l'addio diè sempre più vicino e voci insistenti raccontano di una rottura pesante tra Tudor e la società. Tanti dubbi che avvicinano laal, dubbi che il ds Angeloha voluto fugare in prima persona, concedendo una lunga intervista aStyle Channel. Ecco le sue parole. Proprio dalle voci il direttore sportivo ha iniziato a fare chiarezza, prendendo la situazione di Daichicome primo esempio. "Parto da un punto fermo, dico che quando c’è il vento del cambiamento o si hanno delle basi solide o si viene spazzati via.