Bonucci | L’addio alla Juve fa ancora male Allegri? Non lo inviterei per un caffè

(Di sabato 1 giugno 2024) Leonardoha rilasciato un’intervistaGazzetta dello Sport, commentando il suo ritiro dal calcio: “Ho fatto una carriera bella da antipatico, ma non ho mai messo una maschera. Sono sempre stato me stesso e, quando ho sbagliato, ho pagato le conseguenze.ntus? Una cicatrice che fa. Mi sarebbe piaciuto un finale diverso perché per me laè sempre stata tutto. Dopo la rabbia iniziale ho riflettuto e rinunciare all’azione legale è stata la cosa giusta: l’amore resta intatto“.ha poi parlato proprio dei bianconeri: “Accontentarsi del piazzamento in Champions è impossibile quando giochi per la. La rosa di oggi può competere con chi l’ha preceduta in classifica, Inter compreso. Il valore c’è, ma bisognava tenere alta l’attenzione dei momenti difficili.