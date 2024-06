Antonello Venditti | Così Lucio Dalla mi salvò dal suicidio Ci vorrebbe un amico è per lui

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) L’di CiUn. Lo racconta oggiin un’intervista al Corriere della Sera:mila vita, al tempo della mia separazione. Fu lui a capire che mi dovevo allontanare da Roma, eper due anni vissi al castello di Carimate, in Brianza, dove venivano i più grandi artisti italiani a incidere i loro dischi. Pino Daniele, i Pooh, Fabrizio De André. Con Fabrizio passavamo notti a parlare, ad approfondire le nostre vite. Fu allora che diventammo davvero amici. Ma poi loro il venerdì partivano; io restavo solo. Sull’orlo del baratro. Entravo in un posto e dovevo uscire. Tutto mi faceva paura». La separazione a cui fa riferimentoè quella da Simona Izzo. Di cui non vuole parlare «perché ne parla già troppo lei».