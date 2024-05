Un tocco di rosso è tutto quello di cui abbiamo bisogno per rinnovare il guardaroba

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 30 maggio 2024) Iltorna di tendenza in versione primavera estate 2024. Se durante l’inverno lo associamo al Natale, durante la bella stagione questo colore si trasforma per scatenareil suo sex appeal. Perfetto sulle carnagioni abbronzate ma anche sulle pelli chiare. Un colore vivace e gioioso da sfoggiare sotto il sol leone, in spiaggia, così come ai cocktail party in città. Ecco una carrellata di idee look per indossarlo, prendendo spunto dalle passerelle della primavera estate 2024 e dalle interpretazioni che ne hanno dato gli stilisti. Per il giorno Ildi giorno non è poi così difficile da portare. Basta scegliere qualcosa di semplice o anche solo un accessorio per accendere il look .