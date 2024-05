Bari l’espulsione di Bellomo in Serie B contro la Ternana diventa un caso | la procura federale della Figc apre un’indagine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Un’espulsione che potrebbe costare molto cara.fa ancora discutere, questa volta per motivi extra calcistici. La, infatti, ha aperto un fascicolo di indagine sul cartellino rosso preso da Nicolanel match di ritorno valido per i playout diB, che avrebbe generato un flusso anomalo di scommesse, come raccontato da Il Fatto Quotidiano di oggi (leggi l’articolo di Lorenzo Vendemiale).del numero 10 barese è avvenuta al 33? del secondo tempo del match giocato il 23 maggio scorso e vinto dai biancorossi.non era in campo in quel match ed è stato espulso dal direttore di gara direttamente dalla panchina dopo un litigio con un raccattapalle. IltoreGiuseppe Chinè indagherà con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli per accertare compiutamente i fatti.